ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Борьба за место на остановках

Мурманские водители продолжают нарушать правила дорожного движения и делают это они довольно артистично. Водители некоторых маршрутных такси даже умудряются проехаться на красные сигнал светофора и мешать коллегам. Впрочем, автобусам на маршрутах чинят препятствия и обычные легковушки, да так, что к остановкам общественного транспорта невозможно подъехать.

Если раньше профессия водителя автобуса или троллейбуса считалась почётной, то после просмотра одной видеозаписи такой флер «слетает» сам собой. На маршруте чего только не увидишь, например, владельцы нескольких легковушек решили припарковаться на территории для остановки общественного транспорта, да так, что высадить пассажиров было почти невозможно…

Немало шуток ходит среди горожан и про манеру вождения водителей маршруток. Но с «бородатых» анекдотов впору начинать плакать, и вовсе не от радости. Человек, который сидит за рулем «ГАЗели», которая попала запись видеорегистратора, не только мешает работе коллег, занимая на остановках общественного транспорта всё свободное пространство, но и проезжает светофоры на запрещающий сигнал. В видеосюжете хорошо видно, что нарушителя останавливают инспекторы…

Но на дорогах торопятся не только водители пассажирских микроавтобусов. После переезда на дороге в Росте эти автолюбители решили синхронно развернуться, вот только промахнулись с радиусом, перегородив всю проезжую часть. Если бы поток двигался чуть быстрее, то не обошлось бы без аварии…

Резкий маневр так же едва не стал причиной ДТП. Владелец «Логана», ехавший по проспекту Героев-североморцев, решил резко повернуть из крайнего правого ряда на улицу Александра Невского. Водителя встречного автомобиля спасли только хорошая реакция и хваткие тормоза...