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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30

Дорожный беспредел: ДТП с машиной, в которой ехал Андрей Сысоев

Во Всемирную  сеть попало видео с ДТП с участием машины, в которой ехал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Напомним, инцидент произошёл вчера на Верхнеростинском шоссе, Но только сегодня запись с места событий опубликовал один из жителей города на своей страничке в социальной сети.

На кадрах видно как Андрей Сысоев самостоятельно выходит из разбитой служебной машины, которая  получила серьёзные повреждения. Предположительно, частный автомобиль при выезде со второстепенной дороги не пропустил служебную машину горсовета.

По предварительной информации, никто из участников ДТП не получил сильных повреждений.

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