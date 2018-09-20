День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30
Дорожный беспредел: ДТП с машиной, в которой ехал Андрей Сысоев
Во Всемирную сеть попало видео с ДТП с участием машины, в которой ехал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Напомним, инцидент произошёл вчера на Верхнеростинском шоссе, Но только сегодня запись с места событий опубликовал один из жителей города на своей страничке в социальной сети.
На кадрах видно как Андрей Сысоев самостоятельно выходит из разбитой служебной машины, которая получила серьёзные повреждения. Предположительно, частный автомобиль при выезде со второстепенной дороги не пропустил служебную машину горсовета.
По предварительной информации, никто из участников ДТП не получил сильных повреждений.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталья
20.09.18 21:44
Продолжают дурить народ!!! Обещают выше 4% не поднимать тарифы ЖКХ, а если с 1 января начнём уже получать частично счета с новыми тарифами, то суммируя их с ростом этого года - будет явно уже выше 6%.
Vjhtvfy
20.09.18 21:40
А поделятся бывшие комсомольские активисты своим опытом работы в кооперативах, растаскивании народной собственности, поездочках за рубеж, как они после этого быстро перекрасились в предпринимателей?
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
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