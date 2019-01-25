ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Горят автобусы на маршруте

На дорогах областного центра загорелся маршрутный автобус, а также в столице Заполярья замечена организованная группировка нерадивых пешеходов из Китая. Очередной обзор происшествий на трасах Мурманска подготовила редакция «Арктик-ТВ».

В объектив камеры видеорегистратора попала группа перебегающих дорогу в неположенном месте китайцев. Гости из Поднебесной, видимо, настолько были очарованы красотой Севера, что совсем забыли о правилах дорожного движения…

Сегодня утром недалеко от остановки общественного транспорта «Фадеев Ручей» загорелся пассажирский автобус, следовавший из Кильдинстроя. На место ЧП пожарные прибыли за считанные минуты. По предварительной информации, вспыхнуло заднее правое колесо маршрутного транспортного средства. Благодаря оперативным действиям водителя и спасателей удалось не допустить распространение огня. Пострадавших нет.