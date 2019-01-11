ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Хамы на дорогах Мурманска

Как ежедневно убеждаются журналисты «Арктик-ТВ», хамство на дорогах Мурманска – дело привычное. Лихачи продолжают мешать другим участникам движения и создавать аварийно-опасные ситуации.

Одно из самых распространённых нарушений, которое совершают неаккуратные водители по отношению к другим участникам движения, так называемые подрезания. Такой случай произошёл с владельцем регистратора на Верхнеростинском шоссе. Аварии в этот раз удалось избежать.

На следующем видео хорошо видно, что водитель фургона, вероятно, не посмотрел в боковые зеркала и приступил к маневру, который мог закончиться гораздо трагичней…