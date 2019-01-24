ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: И никто не ожидал, что занесло у нас «Урал»

Сильные морозы и обильные снегопады на этой неделе доставили массу неудобств мурманским водителям. Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» вновь провели анализ поведения автолюбителей-земляков, подготовив подборку видеофактов, которые были беспристрастно зафиксированы объективами видеорегистраторов.

Героя первого видео обильный снегопад застал в пути. Участникам движения пришлось ехать в условиях практически нулевой видимости. Отчасти виновником ДТП, результатом которого стало столкновение четырёх автомобилей, можно считать водителя снегоуборочной машины, из-под ковша которой снег плотным потоком летел в лобовые окна движущихся навстречу автомобилей…

Но автором ДТП можно стать не только случайно. Например, в случае на перекрестке улицы Беринга и Кольского проспекта водитель белой легковушки, двигающейся по непредназначенной для задуманного маневра полосе, нагло подрезает авто владельца регистратора…

Но не все такие манёвры заканчиваются безаварийно. На проспекте Ленина водитель пикапа неправильно рассчитал дорожную ситуацию и, выехав на соседнюю полосу, стал препятствием двигающемуся за ним хетчбеку. В результате, последний, уклоняясь от столкновения, вылетел в сугроб…

Ещё один неудачный манёвр попал в объектив видеорегистратора на Кольском мосту. Тут на повороте в сторону области занесло военный «Урал», но вот что пострадало больше – сам грузовик или отбойник – вопрос спорный…