Дорожный беспредел: кому ПДД – не указ!

Мурманские водители продолжают забывать и игнорировать правила дорожного движения. Очередная подборка нарушений, попавших на видеорегистраторы, в нашем очередном обзоре.

Знак главной дороги не имеет никакого значения, если у тебя японский внедорожник. По крайней мере, именно этот вывод напрашивается, наблюдая за видеосюжет очередного дорожного беспредельщика.

Спешка и неуважение к другим участникам движения, видимо, это наталкивает нерадивых водителей проезжать на красный сигнал светофора также, как это делает владелец чёрной иномарки, опасную езду которого зафиксировали неравнодушные автомобилисты.