Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»Центр Мурманска отдают под праздник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.18 19:30

Дорожный беспредел: кому ПДД – не указ!

Мурманские водители продолжают забывать и игнорировать правила дорожного движения. Очередная подборка  нарушений, попавших на видеорегистраторы, в нашем очередном обзоре.

Знак главной дороги не имеет никакого значения, если у тебя японский внедорожник. По крайней мере, именно этот вывод напрашивается,  наблюдая за видеосюжет очередного дорожного беспредельщика.

Спешка и неуважение к другим участникам движения, видимо, это наталкивает нерадивых водителей проезжать на красный сигнал светофора также, как это делает владелец чёрной иномарки, опасную езду которого зафиксировали неравнодушные  автомобилисты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Олег
02.10.18 20:15
Так уже китайцы строят. Обратите внимание на вакансии. Требуются переводчики с китайского. Ссылочка для убедительности https://murmansk.jobfilter.ru/компания/новатэк
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Андрей
02.10.18 19:03
Бардак в кардиохирургии!!! Поступил по приглашению 27 сентября 2018г. на обследование (каранография) после обширного инфаркта, сегодня 2 октября, шесть дней ожидания впустую, четыре дня голодания в ож
Комментарий к новости:Мурманские кардиологи могут многое, но дают простые советы, чтобы не попадать к ним на хирургический стол
Красникова Ольга Германовна
02.10.18 18:37
Жильцы дома №1 по ул. Тягунова ПГТ Мурмаши благодарят заместителя начальника Мурмашинской администрации Гордейчук Николая Ивановича за содействие в подключение отопления. Большое спасибо!!!
Комментарий к новости:Жёлтая и вонючая вода, а отопление местами – жалуются мурманчане
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиНа региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились-PRO ВалютуКурс евро снизился на 76 копеек, доллара - на 35 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 274 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика