День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.18 19:30
Дорожный беспредел: кому ПДД – не указ!
Мурманские водители продолжают забывать и игнорировать правила дорожного движения. Очередная подборка нарушений, попавших на видеорегистраторы, в нашем очередном обзоре.
Знак главной дороги не имеет никакого значения, если у тебя японский внедорожник. По крайней мере, именно этот вывод напрашивается, наблюдая за видеосюжет очередного дорожного беспредельщика.
Спешка и неуважение к другим участникам движения, видимо, это наталкивает нерадивых водителей проезжать на красный сигнал светофора также, как это делает владелец чёрной иномарки, опасную езду которого зафиксировали неравнодушные автомобилисты.
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Олег
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