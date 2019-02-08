ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Красный свет некоторым мурманским водителям – не указ!

У некоторых мурманских водителей с приходом февральских холодов явно стали замерзать мозги, они начали путать сигналы светофоров. Обзор очередной подборки нарушений, попавших в объективы видеорегистраторов автолюбителей, провели журналисты «Арктик-ТВ».

Нарушитель на чёрном внедорожнике, не обращая внимания на правила, смело проносится перед лицом пешеходов на запрещающий сигнал светофора…

ДТП на въезде в Североморск. Два паркетника, вероятно, не смогли поделить дорогу, в результате чего один из них оказался в сугробе. Судя по кадрам, удар, если и был, то не очень сильный…

Можно предположить, что водитель машины, ситуация с которой была зафиксирована на видео, вероятно, выдумал свои правила дорожного движения. Он на высокой скорости пролетел перекресток на красный свет светофора. Других автолюбителей на его пути, слава Богу, не оказалось…