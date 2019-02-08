ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Выстраиваем гармоничные отношения, или Женщины – «товар», за который платит мужчинаНас всех пересчитали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.19 19:30

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Красный свет некоторым мурманским водителям – не указ!

У некоторых мурманских водителей с приходом  февральских холодов явно стали замерзать мозги, они начали путать сигналы светофоров. Обзор очередной подборки нарушений, попавших в объективы видеорегистраторов автолюбителей, провели журналисты «Арктик-ТВ».

Нарушитель на чёрном внедорожнике, не обращая внимания на правила, смело проносится перед лицом пешеходов на запрещающий сигнал светофора…

ДТП на въезде в Североморск. Два паркетника, вероятно, не смогли поделить дорогу, в результате чего один из них оказался в сугробе. Судя по кадрам, удар, если  и был, то не очень сильный…

Можно предположить, что водитель машины, ситуация с которой была зафиксирована на видео, вероятно, выдумал свои правила дорожного движения. Он на высокой скорости пролетел перекресток на красный свет светофора. Других автолюбителей на его пути, слава Богу, не оказалось…

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире04:55Городские хроники (6+)05:15«Ип Ман». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растут объёмы кредитов, предоставленных юридическим и физическим лица-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 4 копейки, евро снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыПравительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 363 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика