Дорожный беспредел: машины в тумане и шутки полицейских на дорогах

В сентябре в Мурманской области по утрам всё чаще и чаще можно наблюдать густой туман, который уже едва не стал причиной серьёзного ДТП в Печенгском районе. В связи с этим сотрудники ГИБДД ещё раз предупреждают водителей о важности соблюдения правил движения и скоростного режима.

Водитель легковушки чудом избежал лобового столкновения с фурой, которая в этот момент совершала обгон. Стоит отдать должное реакции владельца авто, ещё немного и транспортное средство могло врезаться в отбойник. Синоптики предупреждают, что туманы в это время года явление частое, поэтому в условиях ограниченной видимости на дорогах стоит быть особенно внимательными.

А вот участникам другого ЧП избежать аварии не удалось. ДТП произошло поздно вечером на выезде с Рогозерской. Чёрный седан изрядно пострадал во время столкновения, однако, второго участника происшествия не видно. Вероятнее всего, кто-то из лихачей вновь подумал, что успеет проскочить перекресток на мигающий сигнал светофора.

Необычные методы профилактики преступности придумали Заполярные полицейские:

- Вот сюда палец. Прислонил?

- Да.

- Всё, вот здесь расписывайся. Да, да, раз, два, три… Если что-то натворишь, кого-то изобьёшь, украдёшь, ты у нас уже в базе, найдут тебя. Понял?

Нам не известно, что же натворил нарушитель, но судя по реакции, в «инновационную сканирующую бумагу» водитель поверил.