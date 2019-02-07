ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Мороз на улице, неадекваты за рулём

Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» продолжают отслеживать ситуацию на дорогах региона. В объективы регистраторов попадают абсолютно разные ситуации, которые не всегда заканчиваются хорошо. Очередная подборка в нашем следующем сюжете.

«Дискотечный» седан удалось поймать в объектив видеорегистратора в одном из дворов Мурманска. Видимо, автомобиль просто закоротило, лампы его начал мигать как на новогодней ёлке…

Наглое перестроение, в результате которого чуть не произошло страшное ДТП, было зафиксировано на Кольском проспекте областного центра. Водитель легковушки, не убедившись в отсутствии приближающихся сзади авто, тем самым подверг опасности не только себя, но и других участников движения…

На следующем видео в объектив регистратора попал весьма неадекватный водитель. На дороге его машина вела себя очень странно, только осторожность других участников движения позволила избежать столкновений. Но на обратном пути владелец регистратора стал свидетелем последствий аварии, в которую угодил неадекват. По информации, полученной в Госавтоинспекции, водитель синего седана отказался от медицинского освидетельствования, но это не освободит его от лишения прав…