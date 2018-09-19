Пособия по безработице обещают увеличить с 1 января 2019 годаРаскатали губу россияне – будущие пенсионеры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.18 19:30

Дорожный беспредел: мурманские авто начали ездить без водителей

Круговое движение на мурманских дорогах продолжает кружить голову водителям и толкать их не только на нарушения правил движения, но и хамские поступки по отношению к другим автомобилистам. Например, после опасного маневра владелец автомобиля с регистратором решил догнать обидчика и обменяться с ним комплиментами, но тот ускорился и дипломатично решил удалиться…

Также мурманские автолюбители продолжают игнорировать сплошную разметку и смело пересекают её, например,  как это сделал водитель красного кроссовера на одной из загородных дорог.

Перепутал свою полосу движения и водитель микроавтобуса, который помешал владельцу регистратора на проспекте Ленина. Как автобус оказался на встречке, вопрос открытый, но вполне вероятно, что  водитель транспортного средства  так решил объехать впереди стоящую машину.

Автору последнего видео удалось запечатлеть весьма странный момент: на проезжую часть выехала легковушка, которая потеряла своего хозяина и решила отыскать его на пустынных улицах Мурманска. Причиной же такого ЧП послужила, вероятно, техническая неисправность стояночного  тормоза авто, либо банальная забывчивость водителя, который успел догнать свою машину, только после того, как она врезалось в бордюр.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа.02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики повышают цены на топливо, некоторые АЗС тянутся за ними-PRO ВалютуРубль рвётся вверх-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 405 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика