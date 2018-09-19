Дорожный беспредел: мурманские авто начали ездить без водителей

Круговое движение на мурманских дорогах продолжает кружить голову водителям и толкать их не только на нарушения правил движения, но и хамские поступки по отношению к другим автомобилистам. Например, после опасного маневра владелец автомобиля с регистратором решил догнать обидчика и обменяться с ним комплиментами, но тот ускорился и дипломатично решил удалиться…

Также мурманские автолюбители продолжают игнорировать сплошную разметку и смело пересекают её, например, как это сделал водитель красного кроссовера на одной из загородных дорог.

Перепутал свою полосу движения и водитель микроавтобуса, который помешал владельцу регистратора на проспекте Ленина. Как автобус оказался на встречке, вопрос открытый, но вполне вероятно, что водитель транспортного средства так решил объехать впереди стоящую машину.

Автору последнего видео удалось запечатлеть весьма странный момент: на проезжую часть выехала легковушка, которая потеряла своего хозяина и решила отыскать его на пустынных улицах Мурманска. Причиной же такого ЧП послужила, вероятно, техническая неисправность стояночного тормоза авто, либо банальная забывчивость водителя, который успел догнать свою машину, только после того, как она врезалось в бордюр.