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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.18 19:30

Дорожный беспредел: мурманские водители настолько ослеплены осенним солнцем, что уже не замечают красный сигнал светофора

Но в этом вряд ли виновато небесное светило. Корреспонденты «Арктик-ТВ» решили разобраться с этим явлением и подготовили очередную подборку дорожных ситуаций, попавших в объективы регистраторов наших земляков.

В Заполярье наступила осень, но солнце продолжает радовать  жителей региона своими яркими лучами. Это хорошо для всех, но только не для автомобилистов, которым приходится быть всегда начеку из-за слепящего света. На видео попал момент, как водитель вынужден всматриваться в дорогу и оперативно реагировать на пешеходов, которых удаётся заметить далеко не сразу.

А вот другой автолюбитель, вероятно, имеет проблемы со зрением или попросту неиссякаемый кошелёк для штрафов. На Кольском проспекте водитель белого внедорожника даже не думал сбавлять скорость при  красном сигнале светофора. Он просто перестроился и ещё сильнее нажал на педаль газа. К счастью, на его пути не оказалось пешеходов, которых он вряд ли бы заметил.

На заключительное видео нашего сегодняшнего обзора попал ещё один лихач, который тоже игнорирует правила. На одном из перекрестков на проспекте Ленина Мурманска владелец минивэна совершил поворот на красный свет. Такой уверенности нарушителя можно только позавидовать, чего не скажешь об ответственности, которая наступает после.

 

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