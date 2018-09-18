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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.18 19:30

Дорожный беспредел: мурманские водители продолжают устанавливать антирекорды вождения

Мурманские водители продолжают устанавливать новые антирекорды вождения, поэтому корреспонденты «Арктик-ТВ» продолжают следить за ситуацией на дорогах региона и не перестают удивляться хамству и наглой самоуверенности некоторых участников дорожного движения.

Весьма неприятный инцидент мог произойти на улице Чумбарова-Лучинского. При повороте на заправку владелец регистратора не заметил выезжающую с территории легковушку, а её водитель не заметил его. В итоге, чуть не произошло столкновение.

Женщины за рулем иногда доказывают, что они правы, несмотря ни на что. Не исключение и героиня на чёрном седане, которая, пренебрегая правилами приоритета, спешит повернуть с Кольского проспекта. Но владельцу регистратора спустя пару секунд вновь везёт запечатлеть на видео водителя кроссовера, который решил просто выехать с пешеходной зоны, наплевав на ПДД.

На проспекте Героев-североморцев владельца видеорегистратора нагло подрезает белый микроавтобус, водитель которого решил сэкономить своё время и перестроиться из правой полосы непосредственно перед маневром. Удивительно, что сразу после поворота стоит экипаж ДТП, который, видимо, совсем не заметил данное нарушение.

Войти в поворот, находясь на встречной, и при этом создать очень опасную ситуацию – с этим «мастерски» справляется водитель белой легковушки, которому чудом удается избежать столкновения.

Что Мурманскому водителю стоит проехать на красный свет? Чепуха, да и только. А выезжая с парковки возле торгового центра, сразу же попытаться попасть в среднюю полосу? Раз плюнуть, тем более что на  стекле автомобиля наклеен всё прощающий знак новичка.

На городских трассах все же запрещено пересекать сплошную линию, но, если очень опаздываешь или торопишься, то можно, считают некоторые автолюбители. Так и поступает водитель белой легковушки…

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