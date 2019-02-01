ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Не будите зверя в пешеходах, или Побег автоледи с места ДТП

Правосудие мурманских пешеходов переходит на новый уровень, а вот самосознание водителей потихоньку сходит на нет. Очередная подборка дорожных ситуаций, попавших в объективы регистраторов, проанализирована журналистами «Арктик-ТВ».

На одном из видео зафиксирован факт, как водитель легковушки не захотел пропустить пешехода с ребёнком, на что тот, в свою очередь, сначала пнул автомобиль невежливого автомобилиста, а затем, открыв пассажирскую дверь, высказал всё, что думает о владельце «Жигулей»…

На второй видеозаписи хорошо видно, как после столкновения с припаркованной легковушкой, автоледи сначала оценивает масштаб повреждений, но, недолго поразмыслив, решила скрыться с места происшествия. Правда, она не учла факта, что её действия попали в объектив камеры видеорегистратора…

А вот на «Ленинградке» водитель дорогого внедорожника никак не может определиться с полосой движения, тем самым создавая неудобства для других участников движения на оживлённой трассе…