Дорожный беспредел: неадекват на встречке, неожиданное столкновение и проскочить в щель

На дорогах областного центра становится всё больше лихачей, растяп и неадекватов - водителей. Этот вывод можно сделать, посмотрев очередную подборку записей с регистраторов мурманских автолюбителей. Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает делиться с вами самыми неординарными из них.

На пересечении Подгорной и Траловой улиц был замечен неадекватный водитель, который после поворота на перекрестке, для продолжения движения почему-то предпочёл встречную полосу. Увидев, что на ней находятся те, для кого она всё-таки предназначена, автолюбитель поспешил перестроиться и продолжил движение как ни в чём не бывало.

Тем временем на улице Павлова водитель легковушки перед началом разворота с края проезжей части, не убедился в отсутствии других участников движения и допустил столкновение с проезжающим мимо внедорожником. Посмотрев это видео, можно в очередной раз воскликнуть: «Смотреть в зеркала нужно чаще!».

Лихачи встречаются не только в населённых пунктах. Например, по дороге в посёлок Мурмаши легковушке чудом удается протиснуться между грузовиком и автомобилем владельца регистратора.

Подобных экстремалов на наших дорогах немало и своим поведением они рискуют не только своей жизнью, но и жизнями других участников движения.