ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Некоторые автолюбители неуважительно относятся к светофорам

Мурманчане забыли значения цветов светофора. К такому выводу подталкивает анализ очередной подборки видео с авторегистраторов заполярных водителей.

На первый взгляд, кажется, что водитель легковушки, нарушает ПДД, но он всё-таки успевает проехать перекресток до включения красного сигнала светофора, чего не скажешь о водителе, двигающегося на машине по встречке…

Путают сигналы не только водители, но и пешеходы. Не обратив внимания на светофор, молодой человек чуть не попал под колеса автомашины на проспекте Ленина в областном центре…

Но не все водители, управляя машиной, трепетно относятся к зелёному сигналу светофоров. Например, владелец одного седана на перекрестке, скорее всего, отвлекся или банально не заметил разрешающий движение сигнал. Чем вызвал негодование других автомобилистов...