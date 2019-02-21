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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.19 19:30

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Некоторые автолюбители неуважительно относятся к светофорам

Мурманчане забыли значения цветов светофора. К такому выводу подталкивает анализ очередной подборки видео с авторегистраторов заполярных водителей.

На первый взгляд, кажется, что водитель легковушки, нарушает ПДД, но он всё-таки успевает проехать перекресток до включения красного сигнала светофора, чего не скажешь о водителе, двигающегося на машине по встречке…

Путают сигналы не только водители, но и пешеходы. Не обратив внимания на светофор, молодой человек чуть не попал под колеса автомашины на проспекте Ленина в областном центре…

Но не все водители, управляя машиной, трепетно относятся к зелёному сигналу светофоров. Например, владелец одного седана на перекрестке, скорее всего, отвлекся или банально не заметил разрешающий движение сигнал. Чем вызвал негодование других автомобилистов...  

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