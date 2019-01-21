ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Новые приключения мурманских водителей

«Арктик-ТВ» продолжает отслеживать ситуацию на областных дорогах, анализируя многочисленные видеозаписи нарушений ПДД, зафиксированные видеорегистраторами машин наших земляков.

Лихач, совершивший обгон перед поворотом, попал в объектив видеорегистратора на одной из загородных трасс. Водитель, двигающийся по встречной полосе, успел сбавить скорость, и столкновения удалось избежать…

На загородных дорогах также можно встретить брошенные на обочинах транспортные средства, которые в тёмное время могут представлять реальную угрозу….

Но правила нарушают водители и в областном центре. Например, это касается так называемых опережений, то есть обгона без выезда на встречную полосу. Вот только водитель одной легковушки, совершая перестроение из кармана для общественного транспорта, едва не допустил аварию…

А вот другой случай, судя по комментариям, повеселил многих пользователей Всемирной паутины. Молодой человек в оранжевой куртке решил проучить владельца внедорожника, вставшего рядом с пешеходным переходом. Вначале может показаться, что молодой человек решил пройти через салон машины, но он просто открыл заднюю дверь…

Но бывает и так, что пешеходы сами резко меняют планы, например, как северянка, неожиданно передумавшая переходить дорогу….