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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.19 19:30

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: «Сугроб на колёсах, или Не спи за рулём

В Мурманске на спуске по магистрали от Семёновского озера  произошла серьёзная авария. Какой-то водитель легковушки поторопился и врезался в троллейбус, при этом машина зацепила еще два автомобиля. В ДТП, по словам очевидцев, никто не пострадал, но пробка в районе аварии растянулась на несколько километров…

Напомним, на данном участке проспекта Героев-североморцев это уже не первая серьёзная авария. Причины таких происшествий очевидны, например, на очередном видео с регистратора хорошо видно, как  одно из транспортных средств едва не вылетело на встречную полосу, потому что  владелец не учёл дорожной обстановки…

В Полярном ДТП посерьёзнее - в центре города на незагруженном участке дороги  по невнимательности или по неосторожности столкнулись три автомобиля. Точнее столкнулись два, а вот владельцу японского внедорожника банально не повезло, «Ниссан» зацепило, что называется «рикошетом»…

К аварии способна привести и банальная лень, например, сугроб снега с машины может в любой момент слететь и спровоцировать ДТП. К  владельцу «сугроба на колёсах» возникает резонный вопрос: «Как он вообще видит, что происходит на дороге?»…

А вот ещё один видеофакт: ранним утром многие водители ещё не успевают проснуться, путают полосы, забывают смотреть в зеркала и случайно подрезают других… 

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