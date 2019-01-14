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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 19:30

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: Суровость мурманских дорог

В поле зрения видеорегистраторов автолюбителей Мурманской области продолжают попадать различные нарушения и нелепости из сферы дорожного движения. Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают их анализировать, рассказывая  о самых вызывающих и удивительных ЧП на дорогах региона.

Мурманские водители  автобусов настолько суровы, для того чтобы двигаться по улицам Заполярной столицы, им практически не нужны колеса. Удивительные кадры, на которых видно, как одна из шин транспортного средства заблокировалась, а машина едет дальше, облетели социальные сети. На автобусах, курсирующих по сотым маршрутам такие происшествия нередкость.

Не менее отчаянны и мурманские пешеходы. Выбежать на проезжую часть уже после включения запрещающего сигнала светофора, тем самым создать аварийную ситуацию - для них раз плюнуть…

Водитель троллейбуса перепутал полосу движения! По правилам, для поворота налево, машина общественного транспорта должна была изначально занять крайнее левое положение в полосе, но невнимательность или умышленная уловка торопившегося  водителя доставила массу неудобств автомобилям сзади.

 

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