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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.18 19:30

Дорожный беспредел: в Коле сбили женщину, мотоциклист гоняет «против течения», экипаж ДПС нарушает правила остановки

Прошедшие выходные запомнились многим северянам ярким солнцем и хорошей погодой. Но на дорогах региона всё было не так безоблачно. Телеканал «Арктик-ТВ»  вновь представляет вашему вниманию свежую подборку ДТП, которые попали в объективы регистраторов.

В день рождения обычно принято получать подарки, а не ушибы и ссадины. В Коле ослепленный ярким солнцем водитель «Шкоды», не увидел переходящую по «зербе» женщину и сбил её с ног. По информации, полученной из социальных сетей, стало известно, что у жительницы Колы был день рождения. Так же очевидцы сообщают, что пешеходу всё-таки удалось избежать госпитализации, пострадавшую медики обслужили амбулаторно.

В интернете активно идёт обсуждение спорной ситуации, связанной с машиной ДПС, которая остановилась в неположенном месте. Кто-то утверждает, что правоохранители нарушили правила, кто-то, что нет. Сами же сотрудники ведут себя вежливо, высказывая своё мнение на этот счёт.

Соглашаться с инспектором или нет – вопрос риторический, а факт неправильной парковки, остается фактом.

Заканчивает нашу подборку отчаянный лихач, который перепутал полосы движения на «Ленинградке». Владелец регистратора чудом смог увернуться от несущегося ему на встречу байкера. Если рассматривать видео более детально, то видно, что мотоциклист едет ещё и без шлема. Подобные нарушения точно не останутся без внимания сотрудников ГИБДД.

 

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