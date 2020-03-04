«Дорожный пристав» быстро найдёт должника

За долги лишат автомобиля. Судебные приставы совместно с ГИБДД провели очередной рейд в Мурманске. При помощи специального технического оборудования сотрудники правоохранительных органов выявляли должников на мурманских дорогах.

Катушка проводов и камера. На первый взгляд, это обычное устройство видеофиксации нарушений на дороге. Однако рядом стоит не полицейский автомобиль, а микроавтобус судебных приставов. Сотрудники службы ищут не тех, кто превышает допустимую на участке скорость, а тех, кто не любит платить по долгам. В этом им помогает мобильный комплекс «Дорожный пристав». Техника по госномеру автомобиля быстро определяет владельца машины и выдаёт сведения по наличию долгов. Если автолюбитель чист, то ему не о чем беспокоится. А вот тем, кто не платит по счетам, предстоит понервничать.

Андрей Тарасов, судебный пристав-исполнитель ОСП Первомайского округа г. Мурманска: «Если данное автотранспортное средство зарегистрировано за должником, мы вынуждены остановить его с целью дальнейшей проверки информации. В случае подтверждения, накладываем арест на автотранспортное средство».

Не прошло и десятка минут как сотрудники ГИБДД, работающие на рейде совместно с приставами, остановили первый автомобиль. Им оказался «Рено Логан» одной из мурманских автошкол, зарегистрированный на её директора. Арестовать машину могут за долг более 3000 рублей, здесь же сумма превышала 50 тысяч рублей. За рулём остановленной иномарки сидел инструктор, а через пару минут прибыл и сам владелец машины.

Игорь Улюшкин, директор автошколы: « Была такая банальная ситуация, ремонтная бригада у меня делала ремонт, и они повредили балкон соседу. Сосед, как человек законопослушный, подал на меня в суд, так как я владелец помещения. Есть судебное решение, ему присудили деньги. На самом деле, виновата ремонтная бригада. У меня, поскольку было решение суда, я обязан выполнить его, а уже потом регрессом подать на строителей в суд. Но время, к сожалению, упустил, поэтому такая ситуация и сложилась».

Ситуация житейская, но деньги отдавать надо. Приставам пришлось наложить арест на машину. Взамен автомобиля автошколы руководитель предложил в качестве залога свой личный автотранспорт.

Олег Ганин, судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа г. Мурманска: «Сейчас будем составлять акт описи и ареста. С учётом того, что сумма долга менее 100 тысяч рублей, машина будет оставлена у должника на ответственное хранение».

Если же сумма задолженности превышает 100 тысяч рублей, то машину изымают и отправляют на специальную стоянку. Там она будет находиться до тех пор, пока должник не заплатит по счетам. Если же владелец своевременно долг не погасит, то с автомобилем он рискует попрощаться - транспортное средство продадут, а вырученные деньги направят в счёт погашения долга.