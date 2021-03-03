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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.21 19:30

«Дорожный пристав» ловит должников на дорогах региона

Судебные приставы совместно с ГИБДД провели рейд в Мурманске. При помощи специального технического оборудования сотрудники правоохранительных органов выявляли должников прямо на мурманских дорогах.

При помощи современного прибора, оснащенного специальным программным обеспечением, судебные приставы с лёгкостью вычисляют должников по налогам, кредитам и даже услугам ЖКХ. Небольшая камера ловко фиксирует номер машины, определяет владельца и «смотрит», есть ли у него долги. Честным автолюбителям волноваться не о чем, а вот тем, кто забывает платить по счетам, придётся побеспокоиться.

Наталья Поникарова, ведущий эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП по Мурманской области: «Мы с помощью нашего программного комплекса «Дорожный пристав» в потоке транспортных средств выявляем машины по госномеру, собственники которых имеют задолженность независимо от категории: как по штрафам, по коммунальным платежам, по любым видам категории».

В этот раз сотрудники службы ловили не только должников, совместно с ГИБДД удалось поймать и нарушителей правил дорожного движения. Под зоркий взор полицейских попал водитель «КАМАЗа», нарушивший сразу несколько правил перевозки: он загрузил избыточное количество снега, а шины на грузовике были сильно потерты.

Такие совместные рейды проводятся регулярно. Чтобы избежать негативных последствий, сотрудники службы убедительно просят северян систематически узнавать о наличии задолженности и своевременно её выплачивать, ведь на сегодняшний день судебными приставами было подвергнуто аресту более 300 автомобилей должников, некоторые из них пустили с молотка.

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