«Дорожный пристав» помогает выявлять злостных должников

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области провели совместный рейд с судебными приставами, в ходе которого выявляли должников. Особую роль в этом мероприятии выполняет спецтехника, которая помогает безошибочно определить автомобили неплательщиков.

Чтобы не останавливать каждую машину, судебные приставы используют программный комплекс, который называется «Дорожный пристав». Он вычисляет неплательщиков по госномеру автомобиля. Такое оборудование сотрудники ведомства успешно используют с февраля этого года. Уже более 100 машин арестованы за долги.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Мурманской области: «В случае, если мы устанавливаем данное лицо, мы имеем право подвергнуть аресту его транспортное средство, имущество, которое находится там. Либо выдаём требование о явке на приём к судебному приставу-исполнителю, где он может оплатить задолженность. Гражданам, которые не являются должниками, мы вручаем буклеты, на которых указан наш сайт, на котором можно узнать о задолженности, а также оплатить её».

Этот рейд состоялся совместно с представителями ГИБДД. Дорожные полицейские проверяли мурманских водителей на наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения, а приставы ещё и по общей базе должников.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области: «Данное мероприятие проводится на постоянной основе и эффект имеет большое значение. Кто-то забывает, что у него есть административные штрафы, он выплачивает их на месте, так как есть судебные приставы, гасят свою задолженность».

Сделать это можно по терминалу, имеющемуся у судебных приставов. Всё очень удобно и просто.

С начала года дорожным полицейским, благодаря таким рейдам, удалось выявить более 500 должников. Оба ведомства отмечают эффективность таких совместных операций.