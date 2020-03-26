«Дорожный пристав» вычисляет должников на ходу

С развитием технологий приставам стала гораздо проще разыскивать должников. Программный комплекс «Дорожный пристав» позволяет в течение нескольких минут вычислить автомобиль неплательщика. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в рейд вместе с судебными приставами.

Служебный автомобиль судебных приставов неспешно проезжает между рядами припаркованных машин. При помощи специальной камеры и программы инспекторы легко находят транспортное средство, принадлежащее должнику. От такого метода работы не спрятаться ни алиментщикам, ни должникам по налогам и штрафам - комплекс определяет нарушителя издалека.

Екатерина Рослякова, судебный пристав, отдела судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска: «С конца февраля используется комплекс «Дорожный пристав» и с его помощью мы считываем номера и сравниваем их с номерами должников. Программа даёт сигнал, что машина принадлежит должнику и мы устанавливаем его».

Буквально за пару минут удаётся найти первых должников. Тем автовладельцам, у которых долг не превышает 50 тысяч рублей, повезло - им просто кладут напоминание о необходимости оплаты на лобовое стекло. А водителю «Мазды», у которого накопилась задолженность свыше 166 тысяч, придётся искать автомобиль на штрафстоянке.

Екатерина Рослякова, судебный пристав, отдела судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска: «Судебными приставами проверены 300 машин, арестованы 56, часть из них поместили на стоянку, а другая часть была возвращена владельцам после погашения суммы долга».

Такие жёсткие меры, но эффективные, отмечают инспекторы. Впрочем, судебные приставы рекомендуют не доводить до такого и узнавать о своих задолженностях на сайте Федеральной службы.