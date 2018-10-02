Дошколята пришли в гости на телеканал

На студийной кухне «ЗАТО-ТВ Александровск» побывали и даже попробовали себя в качестве ведущих новостей и корреспондентов дошколята. Малыши из детского сада № 9 Снежногорска открыли для себя профессию журналиста.

Принимать в гостях ребят из образовательных учреждений стала доброй традицией телеканала. Ежегодно на экскурсию в студию приходят будущие журналисты из Дома детского творчества и самые юные коллеги – корреспонденты «Березкиных вестей». Посмотреть, где готовится выпуск программ «ЗАТО-ТВ», а также почувствовать себя настоящим ведущим, можно было каждому.

Многие из дошколят являются корреспондентами пресс-центра в детском саду. Эта программа разработана педагогом-логопедом Викторией Курышовой с целью помочь малышам преодолеть трудности в развитии речи. Ещё одна из задач проекта – развитие коммуникативных навыков.

Обзорная экскурсия закончилась приятными подарками от коллектива «ЗАТО-ТВ» и Дворца культуры «Современник».