Достаточно всего год и 10 месяцев, чтобы получить специальность «Сестринское дело»

Чтобы получить образование по специальности «Сестринское дело» теперь не нужно четыре года учиться в колледже. В Мурманске можно пройти ускоренное обучение.

В Мурманском медицинском колледже в сентябре прошлого года впервые открыли ускоренный курс профессиональной подготовки для младшего медицинского персонала. Программа обучения была разработана по инициативе Министерства здравоохранения Мурманской области с целью снижения уровня дефицита кадров.

Теперь для того, чтобы получить специальность «Сестринское дело», достаточно проучиться всего год и 10 месяцев.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Мы постарались привлечь к обучению наших сотрудников - наших врачей. Это наши старшие медицинские сестры, которые умею преподавать, знают, чему научить. Чем это удобно? Они всегда с преподавателями на рабочем месте могут всё обсудить, контактировать с нами. Все лекции мы читаем чаще на нашей базе, а практические занятия все проходят на нашей базе. У нас есть оборудование, на котором мы учим работать, даём практические знания».

Но важным условием к учащимся остаётся имеющийся опыт работы на должностях младшего медицинского персонала, что, впрочем, не смущает студентов. У них отлично получается совмещать работу и образование

Сейчас у первого потока начинается самое интересное – практика у ведущих специалистов в лечебных учреждениях города.

Диана Тульская, студентка Мурманского медицинского колледжа: «Плюсы этой программы заключаются в том, что нам дают и теорию, но у нас больше практики. Мы общаемся с медицинским персоналом, мы узнаем, что в нашу работы будет входить, за счёт этого мы вникаем в саму суть работы. Это большой плюс».

В следующем учебном году программу планируют расширить и запустить по всей области.