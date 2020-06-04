Доставка еды должна быть безопасной

Во время пандемии стали крайне популярны сервисы по доставке готовой еды и продуктов. Бесконтактный способ взаимодействия наиболее безопасный и максимально снижает риск заражения. При этом мало кто задумывается о том, что происходит на кухне, где готовятся любимые блюда - будь то пицца или суши.

Наталья Исаева, инженер-технолог «DOCTABKA №1»: «При использовании одноразовых масок у нас уходит до 50 штук за смену для обеспечения безопасности. Понятно, что это дополнительные расходы для предприятия, но такими мерами пренебрегать нельзя».

Для того чтобы ещё больше убедится в безопасности доставки, следует обратить внимание не только на упаковку - она должна быть герметичной и промаркированной с указанием времени изготовления блюда, но и на внешний вид курьера.

Анна Боева, директор службы доставки «DOCTABKA №1»: «Курьер должен быть в форменной одежде, иметь беджик. Еда должна доставляться в сумках, сумки обрабатываются после каждого рейса. Горячее и холодное блюда должны доставляться в разных пакетах».

При заказе еды важна обратная связь, например, в компании «DOCTABKA №1» вместе с едой клиенту предоставляют отдельный QR-код, перейдя по которому можно оставить свой отзыв. Каждое обращение в кратчайшие сроки обрабатывается, а все замечания, если такие вообще будут, устраняются оперативно.