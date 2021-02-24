Доставка продуктов жителям Островного, назначение и о культурном наследии - новая неделя и новые вопросы в правительстве

Дополнительные средства направят на работу по сохранению исторических памятников, а в Островной отправится судно «Туман», которое доставит в отдалённую часть Мурманской области необходимые продукты и лекарства. Эти и другие вопросы обсудили сегодня в ходе оперативного заседания в правительстве региона.

Во время оперативного совещания в правительстве области глава региона остановился на ситуации с гидросамолётом, установленным на острове Большой Грязный в качестве памятника первым авиаторам. Ранее он не вошёл в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области. Сейчас идут переговоры о включении самолёта в фонд Военно-морского музея Северного флота.

Также Андрей Чибис объявил о новом назначении. Министром имущественных отношений стала Виктория Минкина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние несколько месяцев Виктория Юрьевна проявила себя высококлассным специалистом, несмотря на целый набор задач, связанных с перераспределением полномочий. Спасибо за проделанную работу. Желаю удачи на посту министра».

Непростая ситуация сложилась в Островном. Теплоход «Клавдия Еланская», который ранее обеспечивал сообщение с Мурманском, стоит на ремонте. Поэтому у жителей отдалённого ЗАТО возникли проблемы с продуктовым обеспечением. Первая партия продовольствия была доставлена вертолётом в минувший понедельник, следующую отправят уже на судне «Туман».

Ольга Огинова, глава муниципального образования ЗАТО г.Островной: «22 февраля нам доставили продукты: овощи фрукты, кефир, сметану. Мы сейчас работаем на загрузку судна «Туман» с восемью тоннами продуктов. Что касается лекарств, то их тоже доставят судном».

Когда наладится привычное сообщение «Островного» с большой землей пока точно неизвестно. Ориентировочно ремонт теплохода «Клавдия Еланская» будет завершён в первой декаде марта.