175 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллективным иммунитетом тяжёлые и летальные случаи короанвируса значительно снизились. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского. Эксперт отметил, что рост числа заболевших в этих странах может быть только из-за новых, более заразных штаммов короанвиурса. Однако и в этих случая вакцинированные пациенты переболеют легче, чем непривитые от инфекции.

А главный внештатный специалист Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью «URA.RU» заявил, что достижение коллективного иммунитета не является защитой от роста заболеваемости коронавирусом. По словам Токарева, такая тенденция связана с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию.

Ранее глава Центра им Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия может добиться в 2021 году нужного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. При этом учёный отметил, что формирование коллективного иммунитета в стране «идёт неплохо».