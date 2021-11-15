В этом году великому русскому писателю Фёдору Достоевскому исполнилось бы 200 лет. 11 ноября был его день рождения. В честь праздничной даты в областной научной библиотеке открыли выставку «Достоевский навсегда».

Интерактивная выставка «Достоевский навсегда» в областной научной библиотеке посвящена жизни и творчеству великого романиста и философа. Здесь представлены раритетные издания его произведений, который были опубликованы при жизни писателя.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь отдела библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки: «Это прижизненные публикации романов «Братья Карамазовы» и «Подросток» на страницах журналов «Отечественные записки» и «Русский вестник». Особенности этих журналов в том, что это журналы того времени. То есть то, что читали люди, которые жили с Достоевским в одно время, то, что выходили главами, частями. То есть, по горячим следам».

Так как выставка комбинированная, то гости могут увидеть не только книги, но и погрузиться в мир произведений автора и его эпохи. Например, здесь показана одежда того времени, предметы обихода. Есть огромный баннер с изображением Невского проспекта конца XIX века. Также гости могут почувствовать себя иллюстраторами, раскрасив персонажей произведений Достоевского.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь отдела библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки: «Мы привыкли к тому, что иллюстрации Достоевского выполняются в тёмных тонах, чёрно-белых или серых. А здесь мы предлагаем гостям взять карандаш, мелок цветной и раскрасить по своему вкусу персонажей Достоевского. А если мы говорим про тоннель, то мы предлагаем пройтись по нему. Тоннель олицетворяет внутренний мир Достоевского».

ЮНЕСКО признало классика мировой литературы Фёдора Михайловича Достоевского одним из самых читаемых писателей в мире. Даже, спустя 200 лет, его произведения актуальны. Их изучают в школах, перечитывают в зрелом возрасте. Познакомиться ближе с творчеством Достоевского можно на выставке, которая будет работать в областной «Научке» до 31 декабря.