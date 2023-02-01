Достойно продолжая дело деда - адмирала

Арина Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело Комментарий к новости: Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов

Ольге Курзатовой, "педагогу" Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж Комментарий к новости: В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда