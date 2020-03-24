Достойно служат мурманчане в армии

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретится с родителями военнослужащего Владислава Полежаева для торжественного вручения благодарственного письма от начальника военного инновационного технополиса «Эра», где служит мурманчанин.

– Городские власти с особой заботой относятся к призывникам-мурманчанам. Зачастую мы выступаем связующим звеном между родителями и командованием воинских частей, где проходят службу наши ребята, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Огромное спасибо родителям за то, что воспитали настоящего гражданина и отличного парня.

Родителей срочника Владислава Полежаева наградили благодарственным письмом от генерала-лейтенанта. Солдат с отличием закончил технический университет, а теперь служит в технополисе «Эра» в Анапе.