Доступная среда на улице Орликовой радует не всех жителей двора

Рабочие трудятся на улице Капитана Орликовой с раннего утра - торопятся завершить затянувшийся ремонт двора. Жители многоэтажки недобро поглядывают на людей в спецовках. Как оказалось, не все северяне рады проекту благоустройства территории. Камнем преткновения стала лестница, которая, по словам горожан, здесь не нужна, ведь тогда по склону невозможно будет пройти с детской коляской.

Марина Голубко, жительница дома: «Логичней было бы сделать просто тротуар и делать его надо не с этой стороны, а с этой. С кем бы я не разговаривала, никто не понимает, зачем она здесь нужна».

И если Марина Голубко беспокоится за пешеходную часть двора, то её супруг Евгений, как автолюбитель, переживает за парковочную зону.

Евгений Голубко, житель дома: «Нам бы хотелось, чтобы были организованы места парковочные, контейнерная площадка, надо перенести дорожку на правую сторону. И расширить зону парковки, потому то её здесь нет».

За комментарием мы обратились к Евгению Никоре. Глава администрации города Мурманска заверил, что проблема с логистикой внутри придомовой территории решаема. В такой ситуации можно найти компромисс.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я так понимаю, что здесь речь идёт о доступной среде, чтобы можно было идти и вдоль, и поперек двора, и спускаться с дворов, которые выше, и людям с колясками, чтобы было удобно. Можно посмотреть, что можно предложить жителям, какие технические решения. Но проект заверен жителями, был конкурс и заключён контракт».

Территория на Орликовой действительно непростая. Из-за скалистого рельефа здесь даже проводились взрывные работы. Тем не менее благоустройство рассчитано на создание комфортных условий для жителей, поэтому все пожелания большинства собственников квартир перед созданием проекта учитывались заранее во время общественного обсуждения.