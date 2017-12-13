«Доступная среда в XXI веке» - инвалиды в студенческой среде

Мурманский арктический государственный университет создает доступную среду для студентов с ограниченными возможностями. Об особых условиях, которые помогают ребятам получить высшее образование, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

«Доступная среда в XXI веке» – такой была тема научно-практического семинара организованного Мурманским арктическим государственным университетом в деловом центре «Азимут». В семинаре участвовали сотрудники инклюзивных и коррекционных образовательных организаций, а также студенты.

Проблема безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями не нова и требует особого внимания. Сейчас в опорном вузе обучаются 22 студента-инвалида, специалисты оказывают им поддержку и консультативную помощь на протяжении всего периода обучения.

- Мы проводим переподготовку и курсы для всех сотрудников университета, - отмечает Гущина Анна, проректор по учебной и воспитательной работе. – У нас все сотрудники университета прошли переподготовку и владеют определенными технологиями, знаниями, они могут, скажем так, выполнять эту функцию.

Психологическое состояние обучающихся с ограниченными возможностями, по мнению самих студентов, тоже значимо.

- В нашем университете существует конфиденциальность информации о состоянии их здоровья, - говорит Родионов Андрей, студент 2 курса МАГУ. - Информация строго конфиденциальна, этот пункт является очень важным, на мой взгляд, для комфортного обучения в нашем университете.

Абитуриенты со статусом инвалидности традиционно поступают в вуз на льготных условиях. Чтобы у них не возникало трудностей при подаче необходимых документов для поступления, процедуру упростили.

- Если раньше при поступлении на обучение в вуз абитуриент, имеющий статус инвалида, должен был представить заключение, то с этого года данное заключение не требуется, - отмечает Пиксендеева Виктория, начальник отдела профориентационной работы университета.

Этот семинар, как уверены его участники, позволил совместить усилия специалистов и направить их на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.