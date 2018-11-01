Доступные рабочие места необходимы для особой категории граждан

В ЗАТО Александровск представителям учреждений и организаций инспектор Центра занятости населения объяснила принципы квотирования и предоставления специальных рабочих мест для инвалидов в 2018-2019 годах.

Не все работодатели готовы принять человека с ограниченными возможностями. Такому сотруднику полагаются дополнительные льготы. Чтобы оформление инвалида не вызывало проблем, было разработано квотирование. В действующем законе Мурманской области прописано, что организации со штатом более 35 человек обязаны предоставлять рабочие места для инвалидов, а их сопровождение частично берёт на себя Центр занятости населения.

Работодатель, в организации которого работает от 100 до 500 человек, обязан создать и специальные условия труда для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья - оборудовать место, адаптированное под конкретное заболевание. В организации со штатом от 500 до 1000 таких мест должно быть уже 2. И так далее.

Чтобы получить такой грант необходимо не только собрать нужные документы, но и отчитаться о приобретенном оборудовании. Кроме того, работник-инвалид должен трудиться в организации не менее одного года.