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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.24 19:30

«Дотянуться до неба»: в Мурманске проходит фестиваль беспилотных авиационных систем

18 и 19 октября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки и Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота проходит фестиваль беспилотных авиационных систем.

Не секрет, что в системе образования региона обучение по различным аспектам БПЛА ведётся с 2020 года и с каждым годом это направление только набирает обороты. 

«Дотянуться до неба» - такое название носит фестиваль беспилотных авиационных систем, который в Мурманске проходит впервые. Участники события, а это школьники, студенты, преподаватели, учёные и производители дронов, смогут познакомиться с различными технологиями. Обучение в сфере БПЛА - перспективное направление образования, его планируют активно развивать. Например, в Кадетском корпусе Североморска есть такое направление подготовки. И желающих учиться очень много. 

Михаил Егоров, заместитель директора североморского Кадетского корпуса: «Мы привлекаем экспертов из частей радиоэлектронной борьбы, из центра подготовки беспилотников, который расположен в малом Сафоново и т.д.  На ранних ступенях обучения мы даём какие-то общие моменты, работа на симуляторах типа «Камикадзе». Рассказываем об устройстве, основных характеристиках. Частоты работы. Способы видеопередачи. Какие-то основные вещи. Ребёнок занимается тем, что ему интересно в данном промежутке его возраста. Потом постепенно внедряем программирование, настройка и т.д.».

Есть место и для отработки полётов в помещении. Но главное, что все устройства проверяются на технику безопасности, прежде чем к пилотированию допускают ребят. 

Михаил Егоров, заместитель директора североморского Кадетского корпуса: «Принципиально используем коптеры защищенного типа. Мы понимаем, что всё должно быть безопасно максимально. И соответственно применимо 10:19

Есть и куда как мнее безобидные устройства».

Павел Тимофеев, предприниматель: «Здесь представлены системы связи, которыми можно оснастить любой из этих коптеров. Это коптер модульный, его можно сделать и разведывательным, он может осуществлять доставку грузов, без оператора по лётному заданию. Это более маленькие дроны – семёрки, девятки. Десятки с более низкими грузоподъёмностью и запасом батарейки».

Для школьников всё это в большей мере развлечение, они даже могли принять участие в квесте «7 этажей неба», представив себя на планете мира будущего.

Юлия Кобычева, эксперт фиджитал-игры: «На каждом этаже наши участники могут попробовать пилотировать, программировать. Это всё связано с дронами, с беспилотниками. Это всё, что связано с какой-то новой техникой, с новыми технологиями. Наши эксперты объясняют, что нужно делать. Они играют, получают при этом какие-то эмоции, что-то пробуют, становятся частью всего фестиваля».

Поэтому у тех, для кого эта тема не нова, была возможность глубже в неё окунуться. А те, кто с БПЛА познакомился только на фестивале, смогли попробовать и узнать много полезного.

Ростислав Сорокин, участник фестиваля: «На таком мероприятии я впервые, но для меня всё интересно очень. Мы попробовали отвечать на вопросы, узнали про дроны много, сейчас будем выпускать дроны, чтобы получить много наклеек и коллекцию собрать».

Вероника Юрьева, участник фестиваля: «Это опыт для нас, чтобы мы могли определиться с будущим нашим, с нашей профессией. Возможно, кто-то решит прийти сюда опять, чему-то научиться».

С 2020 года в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» на специальное материально-техническое оснащение для обучения по БПЛА направлено более 40 млн рублей. Уже со следующего года в колледжах региона начнётся подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

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Спасибо! Очень интересно!
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