Доверчивые северяне продолжают «кормить» мошенников

Несмотря на широкое информирование в СМИ и со стороны правоохранительных органов, жители области продолжают попадаться на уловки мошенников. Всего за прошедшие сутки мурманчане перевели злоумышленникам более миллиона рублей.

Нарушителям закона даже не приходится пользоваться новыми схемами, вполне работают старые. Если раньше жертвами такого рода краж становились в основном пенсионеры, то теперь возраст доверчивых граждан стремительно молодеет. Например, 49-летняя мурманчанка после звонка мошенника, который представился сотрудником банка и сообщил о якобы подозрительных списаниях с её счета, перевела на названный им счёт 660 тысяч рублей. Сразу после перевода номер лжесотрудника банка стал недоступен.

Правоохранители отмечают, что потерпевшие знали о данных видах преступлений из СМИ, но почему-то всё же поверили мошенникам.