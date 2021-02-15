Дозаправка на высоте 5 тысяч метров

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота провели учения по дозаправке топливом в воздухе.

Этот сложный элемент лётной подготовки отработали 20 экипажей. Они пополнили запасы топлива от самолёта-заправщика Ил-78 воздушно-космических сил. Дозаправка проходила на высоте 5 тысяч метров и на скорости около 500 километров в час.

В тренировочных полётах приняли участие несколько молодых лётчиков, которые впервые отработали данный элемент на бомбардировщиках, сообщил Владимир Приходько, командир 98 отдельного смешанного авиационного полка.