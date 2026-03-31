Дозаправка в воздухе: экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 смешанного авиакорпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки

Полёты проводили над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

В ходе учебно-тренировочных полётов экипажи сближались с самолётом-топливозаправщиком дальней авиации Воздушно-космических сил России, выполнили контакт с конус-датчиком заправщика и длительное выдерживание места в строю до полного получения топлива.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов лётной подготовки, требующий высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Элемент был выполнен на высоте около пяти тысяч метров и скорости почти 500 километров в час.

По итогам учения экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота подтвердили готовность к выполнению задач.