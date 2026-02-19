Дождётся ли извинения секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина «заживо похороненный» им участник СВО?

Скоро год, как ждёт извинений от секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина боец специальной военной операции, наш земляк Алексей Ясевич.

Секретарь обкома с товарищами по партии, не дождавшись партийных взносов, попросту похоронил бойца и до сих пор не принёс извинений. Быть может, накануне 23 февраля он соизволит покаяться перед защитником Отечества и земляками.

Напомним, в апреле прошлого года жена участника спецоперации Виктория Ясевич обнаружила в своём почтовом ящике письмо за подписью секретаря обкома КПРФ Юрия Ваталина, в котором он выразил соболезнование в связи со смертью её мужа.

Виктория Ясевич, жена участника СВО: «Я сначала вообще не поняла, что это. Я его открыла, а потом меня как током прошибло - сдурели что ли совсем!».

Женщина разговаривала с супругом накануне и не хотела верить написанному.

- Сначала про это письмо вообще ему не рассказывала.

Передать абсурд и цинизм этого письма на самом деле трудно. Его авторы предлагали Алексею Ясевичу лично подтвердить информацию о своей гибели, или опровергнуть… И сообщали, что принято решение считать его выбывшим из рядов КПРФ.

Ветеран СВО Евгений Голубоцкий, которого Ваталин фактически выжил из рядов партии, не удивлён случившемуся. Сейчас он работает на новых территориях, поэтому согласился прокомментировать ситуацию по телефону.

Евгений Голубоцкий, ветеран СВО (по телефону): «Да, звучит как анекдот, если не знать подробностей. А подробности таковы: должностное лицо, а это первый секретарь обкома Юрий Ваталин, а покойный - действующий участник СВО воин-штурмовик, ежесекундно рискующий жизнью на передовой. Когда я узнал об этом, то решил, что это провокация или очередной фейк который так часто устраивает украинское ЦПСО, в том числе и в Мурманской области. Я не прокурор, однако, как гражданин и ветеран СВО, заявляю, сто это предательство, это удар в спину не только воинам, но и всему нашему обществу. А может быть, Ваталин не поддерживает генеральную линию партии, как уроженец Украинской ССР не считает Россию своей родной?».

Скоро год как Виктория Ясевич направила письма Ваталину с требованием принести публичные извинения.

«Письмо было опубликовано, журналисты к вам обращались за комментариями, но вы сказали, что ничего в этом предосудительного не видите. Нам был нанесён моральный вред, и я требуют через средства массовой информации принести извинения».

Подключились местные паблики, которые распространили видеообращение жены бойца. Но даже огласка не помогла. С Ваталина - как с гуся вода!

Виктория Ясевич, жена участника СВО: «Я же понимаю, они, видимо, себя элитой считают. Почему они должны нам - простым смертным?».

Поражает выдержка жены военнослужащего, но ветераны СВО более категоричны в своих суждениях.

Евгений Голубоцкий, ветеран СВО (по телефону): «Прошло много времени, чтобы Ваталин мог принести свои извинения, а областной комитет КПРФ дать оценку этому событию. Насколько мне известно, но реакции до сих пор никакой. Отсюда и выводы, если не коммунисты и прокурор, то общество должно дать этому оценку».

Редакция «Арктик-ТВ» тоже получила отказ от Ваталина на предложение принести публичные извинения перед бойцом СВО за эту, так сказать, «похоронку».

На митинге в честь годовщины Великого Октября он предпочел толкать перед собравшимся лозунги о торжестве справедливости. Это ли не популизм?!

Напомним, что в 2024 году Юрий Ваталин был кандидатом в губернаторы Мурманской области. В 2026 году состояться очередные выборы в Государственную Думу и региональный парламент. С большой вероятностью Ваталин, благодаря партийным спискам КПРФ, постарается получить мандат депутата Мурманской областной Думы. Рядовым коммунистам стоит задуматься, а нужны ли им такие лидеры?

Евгений Голубоцкий, ветеран СВО (по телефону): «За последнее время из партии были исключены четверо участников СВО. Правда, одного избрали. Это тот, который продал гуманитарный автомобиль «УАЗ». Помните, громкая была история?».

Геннадий Зюганов много раз называл КПРФ воюющей партией. Сложно с этим не согласиться, так как тысячи коммунистов записались в добровольцы с первого дня начала специальной военной операции. Среди них и бывший коммунист Алексей Ясевич, которого Ваталин похоронил и исключил из партии.

В минуты затишья на передовой нам удалось дозвонится до Алексея.

Алексей Ясевич (по телефону): «Нельзя хоронить живых людей. Нельзя! Во- первых, потому что я нахожусь на линии боевого соприкосновения, выполняю боевые задачи. Что сказать Ваталину, я даже не знаю! Принёс ли он извинения или нет, я у жены даже не спрашивал. Конечно, их надо поставить на место, так как нельзя такие письма рассылать родным и близким. У меня мама старенькая и не дай Бог сердце бы остановилось… Я состоял в этой партии, платил взносы. Зачем это, для чего? Если меня тупо эта партия похоронила! Стыдно мне, стыдно за таких людей, что они такие вещи делают».

23 февраля наш герой встретит с оружием в руках. Лучшим подарком ему станут слова поддержки от земляков и родных.

Виктория Ясевич: «Береги себя, чтобы помнил, что мы его очень сильно любим, ждём дома, чтобы поскорее возвращался» 07.06

Алексенй Ясевич (по телефону): «Я жив, здоров. Всё со мной хорошо, небритый только, но всё у меня хорошо».