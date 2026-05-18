Дожди и паводок: в воскресенье в регионе был установлен рекорд по количеству выпавших месячных осадков за сутки

В воскресенье в некоторых районах Мурманской области был установлен рекорд по количеству выпавших месячных осадков за сутки. Кроме того, сильные дожди серьёзно напитали воды рек Заполярья. Но в населённых пунктах региона к сезонному паводку начали готовиться заранее.

Есть в окрестностях Мурманска места, которые подтапливает хоть и не каждый год, но регулярно. Самые опасные и уязвимые из них – населённые пункты, находящиеся вдоль береговой линии реки Кола. Весна – время, когда эта водная артерия становится максимально полноводной и стремительной. Помимо талых вод в этом помогают и дожди, которые в выходные удивили многих северян. Однако, ещё 15 мая региональное правительство с администрацией Кольского округа и структурами, которые участвуют в ликвидации паводков и половодья, провели совещание из-за прогнозируемых сильных дождей.

Утром 16 мая уровень воды Колы поднялся до 230 см, а в понедельник отметка превысила 270 см. И в округе начали возводить защитные заграждения.

Особое внимание уделили Кильдинстрою. Ему достаётся практически каждый год, где на берегу реки находится здание приюта для детей «Берегиня». Установленная дамба, по прогнозам специалистов, должна выдержать подъём реки до 350 и более сантиметров воды. Сегодня региональные спасатели обследовали уязвимые территории вместе с заместителем губернатора Мурманской области Ксенией Зинатуллиной. В частности, дачные некоммерческие товарищества «Родники», «Кильдинское», «Профснаб» и «Кильдинстрой».

Противопаводковые меры сработали, однако специалисты ожидают так называемого добегания волны от ручьев и притоков, которые также напитались за счёт сильных осадков. Пока же вода в Коле поднимается по 1 сантиметру в час. Осмотр специалисты Хозяйственно-эксплуатационной службы округа проводят каждые два часа.

Иван Константинов, генеральный директор Хозяйственно-эксплуатационной службы Кольского округа: «Были мобилизованы все силы на проведение противопаводковых мероприятий».

А в Зверосовхозе паводок всё же задел одну из дорог общего пользования. Нижнюю дорогу в дачное некоммерческое товарищество «Профснаб» подтопило, однако некоторых автолюбителей это не останавливает. Один из них сильно спешил домой и застрял в образовавшейся луже. Дорогу оперативно перекрыли, а мужчину с автотранспортом поехали спасать трактор и погрузчик.

Общая ситуация в области такова: в Терском округе, несмотря на прогнозируемые риски, связанные с заторными явлениями на реке Варзуга, подтопления нет; в Мурмашах на мосту через Кротов ручей вода отошла с поверхности дорожного полотна, но пока мост закрыт для проезда.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

