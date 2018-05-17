Дождутся ли мурманчане скамеек с подогревом? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Постепенно территорию около Семёновского озера превращают в уютный и современный уголок семейного отдыха. В свежем номере корреспонденты «Вечерки» расскажут, какие работы будут проведены на Семёновском озере в этом году и появятся ли в Мурманске скамейки с подогревом.

Вот уже несколько лет один из жителей Мурманска в любую погоду ездит на работу на велосипеде, а в свободное время наматывает сотни километров. О человеке и его двухколесном «Драконе» - в любопытной публикации городской газеты.

О «лихих 90-х» ходят легенды. Перелистав «Вечерку» за три осенних месяца 1992 года, можно вспомнить или представить, как Мурманск пережил тот чудовищный период в жизни страны. Вспоминаем время перелома вместе с журналистами «Вечёрки».