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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.24 19:30

Драматический театр Северного флота готовится к выпуску новой премьеры

Комедия «Семейный портрет глазами постороннего» была написана в 1991 году Степаном Лобозеровым, сокурсником и соседом по комнате главного режиссёра театра Северного флота Александра Шарапко.

Александр Шарапко не первый раз ставит комедию «Семейный портрет глазами постороннего», но каждый раз с новыми актёрами и новым видением спектакля. Так получилось и на сцене театра Северного флота.

Александр Шарапко, главный режиссёр Мурманского Драматического театра Северного флота: «Это пьеса Степана Лобозерова, с которым я много лет знаком. Мы с ним учились на высших театральных курсах много лет назад в Москве, жили в одной комнате. Эту пьесу он написал практически при мне. И тут я ему позвонил, сообщив, что хочу поставить её, потому что я ставил её, теперь хочу ещё раз поставить совершенно под другим углом».

Комедия рассказывает о молодом художнике Викторе, который приезжает в деревню работать в клубе. Михаил, местный кладовщик, помогает приезжему поселился в частном доме, где живут Тимофей со сломанной ногой, требующий к себе повышенного внимания, и его жена Катерина, которая ругается на мужа за пьянство, их дочь Таня, мечтающая о чистой любви и поступлении в институт и бабка, которая не отказывает себе в удовольствии острить и философствовать. Таня с первого взгляда понравилась гостю, но не ему одному.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра Мурманского Драматического театра Северного флота по литературно-драматургической части: «У меня очень интересная роль в этом спектакле. Я играю главу семьи, который лежит со сломанной ногой весь спектакль и все время ворчит по поводу того, что ему не уделяют внимание. Когда-то давно я был со сломанной ногой, я прекрасно понимаю этого персонажа, что он чувствует».

Несмотря на то, что действия комедии разворачиваются в советской глубинке во времена перестройки, режиссёр спектакля ввел туда и необычные для того времени спецэффекты.

Александр Шарапко, главный режиссёр Мурманского Драматического театра Северного флота: «В ней бездна юмора, она очень тёплая, она очень человечная. Там безумные коллизии в самой истории, потому что она придумана виртуозно. И мы постараемся всё это реализовать по мере возможности».

Премьерные показы комедии «Семейный портрет глазами постороннего» состоятся 30 ноября и 1 декабря на сцене Мурманского Драматического театра Северного флота.

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