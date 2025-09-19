9-10 декабря в Санкт-Петербурге состоится XV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. ЧилингароваРегиональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
Драматический театр Северного флота начинает новый театральный сезон с премьеры спектакля «Саныч»

Пьеса, написанная Виталием Наумовым, стала победителем конкурса пьес «Детство. Отрочество. Юность.».

В Драматическом театре Северного флота покажут пьесу победителя международного литературного конкурса «Детство. Отрочество. Юность.» Виталия Наумова. Автор в своём произведении отразил вполне обычную историю жителя российской глубинки Саныча, который очень любит своё село. Материл так понравилась режиссёру Александр Шарапко, что он решил, что пьесе на флотской сцене быть.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Нас оно привлекло очень симпатичной атмосферой, историей достаточно необычной, потому что эта история творческого человека, по существу, это про всех нас, кто занимается творчеством, театром, поэзией, искусством, педагогикой тоже, потому что искусство и педагогика неразрывно связаны. Поэтому нам эта история показалась симпатичной, нам показалось, что это может быть интересно для нашего мурманского зрителя».

«Саныч» это не только про героя – Андрея Саныча, но и про созданный им «музей света», про характерных жителей того самого посёлка у реки, про любовь, взаимопонимание и отношения.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра Драматического театра Северного флота по литературно-драматургической части, артист: «Для меня – это моя история. Я прямо, можно сказать, подложил свою жизнь под главного персонажа. Она мне близка, она мне дорога. Необходимо, конечно, знать и держаться своих корней, но и не боятся двигаться вперед. Это самая главная мысль, а что выберет Андрей Саныч, можно увидеть на премьере».

Спектакль «Саныч» можно увидеть на сцене флотского театра уже в эти выходные в 19.00.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра Драматического театра Северного флота по литературно-драматургической части, артист: «Как же хочется всё, что прожито, разорвать на клочки и сжечь. Для тебя я хочу хорошее и лишь светлое всё сберечь. Жизнь, как старые сандалеты, что разношены за года, поменяем на два билета в незнакомые города».

