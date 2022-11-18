Драматический театр Северного флота награждён орденом «Во славу флота российского» 1 степени

Его творческому коллективу вручили в торжественной обстановке.

Театр Северного флота был создан в 1933 году. Все это время на сцене ставили новые спектакли. Какое количество их уже сыграно, сосчитать сложно. Однако, легко можно оценить вклад артистов в творческую жизнь региона и нашего флота. Например, в этот раз для офицеров и их семей на сцене показали «Пиковую даму», постановку по произведению Александра Пушкина.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северного флота: «Сказать о заслугах театра или переоценить заслугу театральной жизни и влияние искусства, очень сложно. Потому что мы в повседневной деятельности редко бываем в учреждениях культуры. Но надо ли говорить, что после просмотра фильма или спектакля часто бывает, что мальчишки оказываются в выборе правильной профессии».

А после спектакля зрителей и артистов ждал сюрприз. За мужество, отвагу и активную концертную деятельность театр Северного флота был удостоен ордена «Во славу флота российского» 1 степени.

Михаил Онищук, директор драматического театра Северного флота: «Это люди очень высокого полёта в театре флота. Это люди, которые имеют своё мнение, которые готовы нести высокое искусство и отдавать его людям. Артисты нашего театра – довольно творческие люди. Они составляют культурный потенциал Северного флота».

Отметим, что директор театра Михаил Онищук также удостоен такого почётного ордена, но второй степени – за более чем 20-летний профессиональный труд на своём посту. А ещё артисты учреждения в октябре были в Луганской Народной Республике и выступали перед военнослужащими.

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Они проявили высокую выдержку, смелость, решительность. И в тех суровых условиях выступили и показали своё исполнительское мастерство нашим ребятам, которые готовятся защищать нашу Россию, наше Отечество».

Несмотря на трудности, артисты театра Северного флота всегда несут искусство в массы. И зрителей ждут новые захватывающие постановки. Следите за афишами.