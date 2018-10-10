Драматический театр Северного флота переносит премьеру и открытие сезона в связи с гибелью ведущего актёра

Драматический театр Северного флота переносит премьеру и открытие сезона. Ведущий актер Алексей Гудин был задействован в запланированных на 13 и 14 октября спектаклях по пьесе Б. Шоу «Пигмалион», где должен был сыграть главного героя, но теперь в связи с его трагическим уходом из жизни, премьера переносится на неопределенный срок. А открытие 84 театрального сезона переносится на 20 октября. Репертуарный план театра на октябрь будет скорректирован.