День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30
Драматический театр Северного флота переносит премьеру и открытие сезона в связи с гибелью ведущего актёра
Драматический театр Северного флота переносит премьеру и открытие сезона. Ведущий актер Алексей Гудин был задействован в запланированных на 13 и 14 октября спектаклях по пьесе Б. Шоу «Пигмалион», где должен был сыграть главного героя, но теперь в связи с его трагическим уходом из жизни, премьера переносится на неопределенный срок. А открытие 84 театрального сезона переносится на 20 октября. Репертуарный план театра на октябрь будет скорректирован.
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