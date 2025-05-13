Драматический театр Северного флота представил спектакль о беглецах из концентрационного лагеря «Чужая кровь»

Премьера состоялась в День 80-летия Великой Победы.

На сцене Мурманского драматического театра Северного флота поставили пьесу Ксении Трачук «Чужая кровь», рассказывающую о судьбах людей, которые смогли сбежать из фашистского концлагеря и о памяти, которая имеет свойство стираться.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Для нас важно понять природу того, что происходит с нами, с человеками не только тогда, но и сейчас. По существу, очень важно для меня, например, чтобы человеческая память не умирала. Когда умирает человек? Не тогда, когда он физически умер, а тогда, когда о нём забыли. До тех пор, пока люди помнят это, что происходило, есть надежда, что это не вернётся».

В центре повествования - простой русский парень Иван, который помог сбежать из концлагеря итальянке Джулии. Преследуемая фашистам девушка, находит в себе силы радоваться жизни.

Ксения Долговых, актриса Драматического театра Северного флота: «Для меня этот спектакль - повод задуматься людям. Иногда людям надо просто посмотреть что-то подобное, чтобы просто вспомнить, возможно, задуматься о своих корнях. О том, кто они, о том, кто их предки. Вообще, в действительности, мне кажется, что наш спектакль даёт возможность задуматься и посмотреть на этот вопрос с двух сторон».

Руслан Бердюгин, артист Драматического театра Северного флота: «У нас главный герой – Джулия. Я, так сказать, помогаю ей выжить больше на самом деле. Просто хочется, чтобы зритель посмотрел эту историю, тронулся ей, вспомнил о каких-то своих корнях, задумался о том, что делали его бабушки-прабабушки во времена Второй мировой».

Спектакль «Чужая кровь» — это не просто пьеса, это призыв помнить, кто мы есть, гордиться своей историей, своей землёй и своими корнями, которые могут оказаться неожиданностью.

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Великую цену советские люди заплатили за эту Победу. По сегодняшний день, наверное, ещё не похоронен последний советский солдат. Сегодня ещё волонтёры находят убитых, останки тех, кто ценой своей жизни спас наше отечество, Россию, наш Советский Союз от немецко-фашистских захватчиков».

Пьеса Ксении Трачук была вдохновлена бессмертной повестью Василя Быкова «Альпийская баллада». Это произведение, словно мост между эпохами, соединяет трагическую историю любви с острыми вызовами нашего времени.