Драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Месяц в деревне»

Несмотря на непростые времена для областного драматического театра, актерский состав не останавливает работу и приглашает зрителей на премьеру спектакля «Месяц в деревне», поставленного к 200-летию Ивана Тургенева.

Творческий коллектив областного драматического театра, несмотря на стесненные условия, в которых актеры сейчас вынуждены находится, старается не терять бодрость духа и как прежде открывает сезон премьерой спектакля, поставленного по мотивам произведения Тургенева «Месяц в деревне». Вот уже несколько лет труппа ютится в «Атлантике», пока здание на Ленина претерпевает масштабную, но затянувшуюся реконструкцию. Но недавно возникла еще одна неприятная неожиданность, весь коллектив могут в скором времени выдворить из помещения бывшего кинотеатра.

Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра: «Год назад новый собственник поднял арендную плату практически в 6 раз, очень проблематично найти нам эти деньги в условиях жесткого существования. На переговоры они не идут, и это все в середине сезона. Нам сложно доработать и мы не сможем поставить новогоднюю кампанию».

На таком контрасте, в напряженной атмосфере, когда неизвестна дальнейшая судьба коллектива, родился чистый и светлый спектакль о любви поставленный приглашенным режиссером-постановщиком Станиславом Васильевым.

Станислав Васильев, режиссер-постановщик: «Если посмотреть на саму пьесу, то она о любви, а если копнуть глубже, эта пьеса о дружбе, о чести, достоинстве. Нам бы хотелось эту сторону открыть».

Игра актеров, фабула повествования и музыка Эдварда Грига, звучащая во время постановки, мгновенно захватывают зрителя, хочется не отрываясь ловить каждый жест героев, каждое их слово. Многие непременно смогут усмотреть в происходящем на сцене схожесть со своей жизнью и возможно получить ответы на вопросы, которые давно не давали покоя.

Коллектив же театра хочет надеяться на благополучное решение ситуации с арендаторами и пока идет реконструкция, не переезжать из своего временного «дома» со всем реквизитом и костюмами. К решению вопроса уже подключились как в областном правительстве, так и администрации города. Проблему так же обсуждали на последнем оперативном совещании под председательством первого заместителя губернатора. Перед участниками заседания отчитался председатель регионального комитета по культуре и искусству.

Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области: «Сейчас обстановка перешла из ранга переговорного процесса в процессы судебные, состоялись предварительные слушания».

Чем закончатся судебные разбирательства с собственниками здания пока не известно, но по мнению специалистов министерства, закон на стороне театра, ведь хозяевам «Атлантики» при покупке здания поставили условие не повышать арендную плату до 2020 года, до этого времени труппа должна переехать в родные стены. Пока же артистам не остается ничего другого, кроме как заниматься привычной работой. Премьера спектакля «Месяц в деревне» вопреки сложностям состоится 19 и 20 октября.