Драмтеатр Северного флота открывает май премьерой спектакля «Казнить нельзя помиловать»
Драмтеатр Северного флота открывает май премьерой спектакля «Казнить нельзя помиловать»

Встречаем новых героев премьеры. В основе спектакля рассказ Сергея Наровчатова «Абсолют». История погружает зрителя в эпоху правления Екатерины II и знакомит с её многогранным характером, порой непредсказуемыми поступками и взаимодействием с окружающими.

В одной истории соединились изящество, величественность и хулиганство.

Александр Шарапко, главный режиссёр Даматического театра Северного флота: «В самой истории очень сильный заряд безумия. Я вижу, как артистам кайфово».

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Это инсценировка, которая призывает всех помнить свои корни. Общество, забывшее свою историю, обречено на погибель».

Премьерный спектакль «Казнить нельзя помиловать» покажут на сцене Драматического театра Северного флота 1, 2 и 10 мая.

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
