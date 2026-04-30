Драмтеатр Северного флота открывает май премьерой спектакля «Казнить нельзя помиловать»

Встречаем новых героев премьеры. В основе спектакля рассказ Сергея Наровчатова «Абсолют». История погружает зрителя в эпоху правления Екатерины II и знакомит с её многогранным характером, порой непредсказуемыми поступками и взаимодействием с окружающими.

В одной истории соединились изящество, величественность и хулиганство.

Александр Шарапко, главный режиссёр Даматического театра Северного флота: «В самой истории очень сильный заряд безумия. Я вижу, как артистам кайфово».

Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота: «Это инсценировка, которая призывает всех помнить свои корни. Общество, забывшее свою историю, обречено на погибель».

Премьерный спектакль «Казнить нельзя помиловать» покажут на сцене Драматического театра Северного флота 1, 2 и 10 мая.