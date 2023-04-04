Древняя Кола – лидер в группе российских городов с населением до 25 тысяч человек, признанных благоприятными для проживания

Такие данные по итогам прошлого годаопубликовал Минстрой России.

«Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», – отметил заместитель председателя правительства РФ.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», плана «На Севере – жить» в Коле благоустроены набережная вдоль улицы Поморской, площадь Мира, кардинально преобразились дворы, установлены детские площадки. В 2023 году работы продолжатся.