Дрейфующая станция «Северный полюс-41» завершила работу в высоких широтах Ледовитого океана

Платформа самостоятельно вышла из ледового поля, с которым дрейфовала более восьми месяцев, в районе архипелага Шпицберген и прошла более 30 морских миль до открытой воды.

Судно легло в дрейф в ожидании благоприятных погодных условий и обстановки для начала движения в порт Мурманска, откуда самолётом полярников доставят в Санкт-Петербург.

Завершившаяся экспедиция принесла обширный объём научных данных. В августе судно будет готово к выходу в очередной рейс.

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» начнёт свою работу уже осенью этого года.